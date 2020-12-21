21 декабря 2020

В правительстве Челябинской области новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов провел Совет по социальной политике. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал новое кадровое назначение в правительстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым заместителем начальника Главного контрольного управления Челябинской области (ГКУ) назначен Павел Перебатов. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Алексеем Текслером.

«Назначить Перебатова Павла Александровича первым заместителем начальника Главного контрольного управления Челябинской области», — говорится в документе. Постановление вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.

Перебатов до повышения руководил одним из отделов в ГКУ. Он также входил в региональный кадровый резерв. Место первого замначальника ГКУ стало вакантным с июля после того, как занимавшая эту должность Светлана Мишукова заняла должность руководителя управления проектной деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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