Челябинск хочет принять чемпионат Европы по фигурному катанию

Власти Челябинской области обещают провести турнир на высоком уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Челябинской области хотели бы провести в регионе чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Вадим Евдокимов.

«У нас есть большие амбиции и желание провести, например, чемпионат Европы. Другое дело, все видят, какая ситуация складывается в мировом спортивном сообществе по отношению к России. Но если нам дадут такое право, то я могу сказать, что мы будем очень благодарны и ISU, и ФФККР. Конечно, проведём этот турнир на высоком уровне», — заявил Евдокимов в интервью Sport24.

Он напомнил, как в 2011 году отстаивал амбиции Челябинска провести первенство Европы по дзюдо. Несмотря на то, что в успех заявки никто не верил, властям это удалось. А после в городе прошел и чемпионат мира. «Так же и с фигурным катанием. Думаю, мы способны принять крупный турнир», — подчеркнул политик, добавив, что многое будет зависеть от ситуации в мировом спорте по отношению к РФ. 24 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию.