В России появится новый дорожный знак

Знак, предупреждающий о камерах, будут устанавливать на трассах и при въезде в город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России с 1 марта появится новый дорожный знак, предупреждающий о камере, фиксирующей нарушения. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместо знака дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация», используемого для уточнения действия знака, с которым он применяется, введут новый информационный знак 6.22 «Фотовидеофиксация». «Обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», — говорится в документе.

Этот знак будут устанавливать на трассах вне поселений в 150—300 метрах от начала снимаемого участка дороги. Также он появится на въездах в населенные пункты.

Водители выступили против отмены нештрафуемого порога в 20 км в час. Как напоминает « Царьград », ранее в Госдуме обсуждали штрафы даже за превышение скорости в один километр в час.