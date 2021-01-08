В России появится новый дорожный знак

В России с 1 марта появится новый дорожный знак, предупреждающий о камере, фиксирующей нарушения. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Вместо знака дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация», используемого для уточнения действия знака, с которым он применяется, введут новый информационный знак 6.22 «Фотовидеофиксация». «Обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», — говорится в документе.
Этот знак будут устанавливать на трассах вне поселений в 150—300 метрах от начала снимаемого участка дороги. Также он появится на въездах в населенные пункты.
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