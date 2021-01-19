В России 18 января стартовала массовая прививочная кампания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 января, — 409-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 325-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 510 333, достигнув отметки в 95 964 543. Выздороветь из них удалось 67 212 582 пациентам (+427 176 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 039 199 2 048 434 человек (+9 235).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 24 615 096 американца. Следом идут Индия (10 582 647) и Бразилия (8 512 238). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 591 066.

Вакцина и лекарство

Бразильские ученые предложили более экономный способ ставить прививки. При каждом уколе теряется от 40 до 560 микролитров сыворотки. Чтобы этого избежать, следует использовать шприцы объемом в один мл. И тогда из флакона, рассчитанного на пять доз, можно сделать шесть, а в некоторых случаях и семь уколов.

С 18 января в России стартовала массовая прививочная кампания. Все желающие смогут поставить себе один из зарегистрированных отечественных препаратов — «Спутник V» или «Эпиваккорона». URA.RU собрало самые важные заявления главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и профильного вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как будет проходить вакцинация.

Американские ученые назвали индикатор определения тяжелых последствий от COVID-19 . Им может стать анализ крови на уровень митохондриальной ДНК.

Коронавирус в России

Антиковидные паспорта, которые намерены ввести в Башкирии, являются преждевременной мерой, которая может не принести никакой пользы, считает иммунолог Валерий Черешнев. По его мнению, к ним есть еще много вопросов, поэтому остальным регионам РФ пока не стоит следовать примеру Уфы.

Однако уже около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации было выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным в России. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, он на 56% более заразен и сохраняет активность дольше старых мутаций.

Коронавирус в мире

Исследователи доказали, что распространение коронавируса с помощью вышек 5G — это миф. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам, утверждают аналитики консалтинговой компании Deloitte. Также вышки 5G не оказывают ослабляющего действия на иммунитет человека.

Новый штамм SARS-CoV-2, выявленный в ЮАР, является более агрессивным и заразным, сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдулу Карим. Он легче проникает в клетки человека и прочнее в них удерживается.

Власти Германии рассматривают вариант, при котором жителям страны придется отказаться от стандартных медицинских масок в пользу респираторов с высокой степенью защиты класса FFP2. До 24 января «респираторный режим» будет необязательным, но затем за несоблюдение мер защиты могут накладываться санкции. Аналогичными методами хотят воспользоваться и в Австрии, где эта мера станет обязательной с 25 января.