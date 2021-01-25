Челябинских соратников Прилепина переманивают в другую партию

Сергей Смышляев зовет к себе тех, кто не хочет идти на выборы с эсерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинских представителей партии «За правду» писателя Захара Прилепина позвали в партию «Родина». С таким предложением к ним обратился лидер регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев. Как заявил Смышляев URA.RU, он надеется, что этим предложением для участия в выборах в Госдуму воспользуются противники союза партий «За правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

«Я знаю местных руководителей партии „За правду“. Партия близка по духу „Родине“, мы на выборы в заксобрание региона шли с одинаковой повесткой, патриотической, — пояснил URA.RU Смышляев. — Поэтому и я позвал тех, кто не хочет союза с эсерами, перейти к нам и участвовать в выборах в Госдуму».

«Это действительно так, — рассказали URA.RU на условиях анонимности представители партии „За правду“. — Смышляев звонил нам и звал к себе». Собеседники агентства отметили, что пока не торопятся принять это предложение. «Я понимаю их, — отметил Смышляев. — Все ждут, чем закончатся переговоры лидеров трех партий в Москве».

Партии «За правду» и «Родина» в 2020 году участвовали в выборах в закособрание Челябинской области, но не смогли получить мандаты. Получить комментарий лидера челябинского отделения партии «За правду» Дмитрия Довбни, чтобы тот оценил предложение «Родины», не удалось.

Об объединении трех партий стало известно 20 января. 22 февраля в Москве должны состояться партийные съезды, после которых союз будет оформлен юридически. Новая партия собирается выдвинуть своих представителей в Госдуму. Лидерами списков станут Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семагин («Патриоты России»).