В свердловском арбитражном суде назначен новый глава

Прошлый руководитель областного арбитража ушел в почетную отставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин будет исполнять обязанности председателя суда со 2 февраля. Глава свердловского арбитража Светлана Цветкова с 1 февраля уходит в почетную отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Председатель арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова уходит в почетную отставку. Исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда будет Станислав Сидоркин. [Для назначения нового главы суда] квалификационная коллегия должна открыть вакансию председателя арбитражного суда, назначить срок для подачи заявления желающих. Уже на основании заседания коллегия будет выбирать председателя», — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что из-за коронавирусных ограничений процедура отставки Цветковой пройдет в полузакрытом режиме.

Сидоркин родился в Свердловской области. В 1996 окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 2018 году начал работать в структуре Арбитражного суда Свердловской области на посту заместителя председателя. Имеет первый квалификационный класс судьи и несколько медалей.

Высшая квалификационная коллегия судей России 29 октября официально приняла отставку Светланы Цветковой. При этом она продолжала исполнять обязанности до конца января. Слухи о том, что Цветкова покинет пост главы свердловского арбитража, ходили еще с 2019 года. По данным источников URA.RU, до пандемии коронавируса Цветкову попросили задержаться на посту.