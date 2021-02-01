СМИ рассказали о тайной внучке Василия Ланового

Василий Лановой узнал о внучке, когда ей было семь лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У актера Василия Ланового, ушедшего из жизни в конце января, есть внучка, о которой не было известно общественности. Ребенок появился вне барака у младшего сына Ланового, Сергея.

«Мало кто знает, что у актера было не только два сына, но и внучка, которую ему подарил младший из наследников — Сергей», — пишет газета «Аргументы и факты». По данным издания, мать ребенка — психолог.

Внучку Ланового зовут Анна. Она редко общалась с отцом. Василий Лановой узнал о внучке, когда ребенку исполнилось семь лет, уточняет газета. Сейчас девушке 20 лет. Сам младший сын Василия Ланового умер от сердечного приступа в 2013 году. Ему было 37 лет.

Василий Лановой скончался 29 января от коронавируса. 1 февраля в Москве прошло прощание с артистом. Почтить его память пришли многие звезды и чиновники, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU показывало пришедших на прощание в фоторепортаже с места событий.