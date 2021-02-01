Курировавший УрФО замгенпрокурора покидает Екатеринбург

Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев, который ранее курировал работу управления Генпрокуратуры в УрФО, покидает Екатеринбург. Несколько источников сообщило, что зампрокурора уже покинул регион, однако сам Игорь Ткачев ее скорректировал.
«Он планировал уехать 1 февраля», — уточнил инсайдер, близкий к правоохранительным органам. Сам Игорь Ткачев сообщил, что еще находится в Екатеринбурге и планирует уехать «попозже».
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Игорь Ткачев переезжает в Москву, где займет должность замгенпрокурора России по вопросам деятельности Главного гражданско-судебного управления. Его место занял замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев из Приволжского федерального округа.
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