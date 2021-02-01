01 февраля 2021

Курировавший УрФО замгенпрокурора покидает Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, ткачев игорь
Игорь Ткачев переехал в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев, который ранее курировал работу управления Генпрокуратуры в УрФО, покидает Екатеринбург. Несколько источников сообщило, что зампрокурора уже покинул регион, однако сам Игорь Ткачев ее скорректировал.

«Он планировал уехать 1 февраля», — уточнил инсайдер, близкий к правоохранительным органам. Сам Игорь Ткачев сообщил, что еще находится в Екатеринбурге и планирует уехать «попозже».

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Игорь Ткачев переезжает в Москву, где займет должность замгенпрокурора России по вопросам деятельности Главного гражданско-судебного управления. Его место занял замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев из Приволжского федерального округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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