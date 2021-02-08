Инсайдер назвал причины пожара в высотке в центре Екатеринбурга

Пожар мог произойти из-за нарушения прокладки проводов связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар в многоэтажном здании в Екатеринбурге на улице Белинского, 83 мог произойти из-за нарушения прокладки проводов связи. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Причина — элементарное нарушение в правилах прокладки проводов связи и интернета совместно с силовыми электрическими проводами в одном канале. [Это вызвало] воздействие вихревых потоков электричества (токи Фуко) на провода с наименьшим сопротивлением изоляции и сечением. Майнинга [криптовалюты] не было обнаружено, прочесали все здание», — уточнил собеседник.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального управления МЧС на момент публикации не удалось. На звонки корреспондента URA.RU там не ответили.

Пожар в высотном здании начался 8 февраля в 07:08 часов по местному времени. Причиной возгорания стало воспламенение электрощитов в здании. Огонь охватил девять этажей. От пожара пострадали два человека. Они были доставлены в больницу.