Subo и Ганвест поссорились в клубе и подрались Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Subo (Субхан Мамедов) рассказал подробности своей драки с рэпером Ганвестом (Руслан Гоминов), которая произошла осенью 2020 года. Между артистами случилась словесная перепалка в клубе, которая переросла в потасовку, сказал Subo в youtube-шоу «Сходка».

Видео, где дерутся Subo и Ганвеста, оказалось в интернете в ноябре 2020 года. Вскоре после этого у артистов вышел совместный клип на песню «Дороже веры». Сам Мамедов утверждает, что конфликт не был постановочным. «Первая драка была правда серьезной. После концерта моих друзей [рэперов] HammAli и Navai мы поехали в клуб. Потом подъехал Ган, у нас была словесная перепалка и мы подрались. Он понял, что я сильнее его и готов дать люлей, решил выйти на мировую со мной», — вспомнил блогер.

Мамедов признался, что был приятно удивлен, что интернет-аудитория встала на его сторону. По мнению блогера, это случилось из-за того, что Ганвеста многие недолюбливают. После драки молодые люди сняли постановочное видео с перестрелкой.

Рэпер Ганвест известен своим конфликтным поведением. Ранее его разозлили россияне с маленькой зарплатой. Позже он устроил в частной больнице скандал из-за того, что ему не дали медицинскую маску.