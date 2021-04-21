В центре Челябинска ограничат движение транспорта

Ограничения движения связаны с празднованием Дня Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на 9 мая ограничат движение на центральных улицах. Это связано с проведением общегородских культурно-массовых мероприятий в День Победы, сообщили URA.RU в Управлении транспорта мэрии Челябинска.

«Для торжественного построения войск Челябинского гарнизона на площади Революции с 10:00 часов до 13:00 часов будет ограничено движение на центральных улицах. По проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается); по проспекту Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны); по улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина; по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского; по улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда», — заявили URA.RU в ведомстве.

Кроме того, для проведения концерта на Театральной площади с 09:00 до 19:00 часов будет ограничено движение автомобилей по улице Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Воровского. «Праздничный фейерверк состоится возле памятника Столыпину. Для этого с 20:00 до 23:00 часов будет ограничено движение транспорта по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда; по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы; по улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки); по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина; по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса; по улице Красной от проспекта Ленина до проспекта Победы», — добавили в ведомстве.