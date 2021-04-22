Соревнования продлятся до 25 апреля Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

В Талице 23 апреля стартовал областной турнир по боксу для юношей и юниоров, посвященный Герою СССР Юрию Исламову, погибшему в 1987 году в Афганистане. Как сообщили в Свердловской областной федерации бокса, в турнире примут участие 93 свердловских спортсмена.

Соревнования памяти Юрия Исламова проводятся в Талице в 13 раз, традиционно турнир начался с минуты молчания. «В церемонии открытия приняли участие глава Талицы Александр Толкачев, председатель правления Свердловской областной федерации бокса, Герой РФ Сергей Евланов, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Михаил Кайгородов», — сообщили в пресс-службе областной федерации бокса.

Финальные поединки пройдут 25 апреля в 10:00. В группе Свердловской областной федерации бокса во «Вконтакте» идет трансляция соревнований. «Одним из спонсоров турнира является постоянный социальный партнер федерации — компания „Ника-Петротэк“ в лице управляющего директора Алексея Балашова», — добавили в пресс-службе областной федерации бокса.

Юрий Исламов с мая по октябрь 1987 года принял участие в одиннадцати боевых выходах в Афганистане. 31 октября 1987 года 19-летний боец спецназа ГРУ подорвал себя и группу душманов гранатой, обеспечивая отход окруженных товарищей. В 1988 году Исламову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

В соревнованиях принимают участие 93 спортсмена Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Областной турнир начался с минуты молчания в память об Юрии Исламове Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса