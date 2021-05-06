Деньги вернули после вмешательства депутата Госдумы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

После обращения депутата Госдумы РФ Максима Иванова в прокуратуру жителям Сухого Лога (Свердловская область) пересчитали коммунальные платежи. В квитанциях за апрель из оплаты были вычтены суммы «непредвиденных (неотложных) расходов», выставленных потребителям услуг УК «Сухоложская» по итогам марта.

Об этом жители Сухого Лога написали в комментариях к посту депутата в соцсети. «Я онлайн заплатила за квартиру. А в этом месяце, после того как депутат рассказал о прокурорской проверке, мне деньги эти минусовали», — поделилась пользователь Надежда Берсенева. О перерасчете рассказали и другие сухоложцы.

Ранее Максим Иванов рассказал URA.RU, что в квитанциях за март каждой сухоложской семье выставили по 2-3 тысячи рублей «непредвиденных расходов». «Продолжается разбирательство вокруг ситуации в Сухом Логу, где гражданам в мартовские платежки за услуги ЖКХ хитро добавили строчку „непредвиденные расходы“. В результате платежи увеличились на несколько тысяч рублей. В середине апреля обратился в интересах жителей в Генеральную прокуратуру», — рассказал парламентарий.

Он опубликовал ответ ведомства, в котором начальник управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Брытков сообщил о начале проверки. В самой управляющей компании не комментируют ситуацию. Туда направлен запрос информации.

читатель URA.RU