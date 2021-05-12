Житель Челябинска напугал соседей неадекватным поведением и оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Жителя Челябинска, пугавшего соседей и называвшего себя богом, 13 мая увезли в отдел полиции. Возле его дома по-прежнему дежурит полицейская машина, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Три года называл себя то Богом, то Аллахом, и стучал в двери, — рассказали URA.RU соседи мужчины. — А потом стал пугать, что у него есть справка на оружие». «Оружия при нем обнаружено не было. Разрешение на оружие ему не выдавали. Тот документ, который он демонстрировал в соцсети, фейковый. Он его купил в интернете», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.

Полицию вызвали соседи, которые рассказали, что по ночам мужчина бегает по подъезду, стучит в квартиры и кричит, что он бог. «Парень в Казани, который расстрелял школьников, тоже называл себя богом, поэтому они очень испугались», — рассказал URA.RU инсайдер.

На своей странице в соцсети задержанный размещал публикации религиозного характера, связанные с православием и исламом. Кроме того, он опубликовал скрин новости о бойне в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в свою бывшую школу №175 и открыл огонь из самозарядного дробовика. Погибли девять учеников и сотрудников школы, несколько десятков человек получили ранения и травмы. На допросе казанский стрелок заявил, что принял решение, когда осознал себя богом.

Обновлено в 16:25

По информации корреспондента URA.RU, который сейчас находится у дверей квартиры мужчины, называющего себя богом, челябинец находится дома. Очевидцев и прессу, очевидно, специально ввели в заблуждение заявлением о его транспортировке в отдел полиции, чтобы никто не мешал работе.

Полиция приехала в квартиру челябинца, пугающего соседей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU