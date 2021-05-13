Хакер предупредил о ловушке при покупке иностранных смартфонов

Покупка смартфонов за границей лишает гарантии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Покупка смартфона на иностранном рынке может доставить владельцу много таких проблем, как отсутствие гарантии и предусмотренного для российского рынка ПО. Об этом рассказал эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

«Если смартфон приобретается не на российском рынке, то неудобства возникают с гарантией. Вы не сможете обратиться в официальный сервис производителя, он может отказать вам в обслуживании», — цитирует Вакулина радио Sputnik. Эксперт отметил, что можно обратиться к мелким организациям по ремонту, но вся ответственность в этом случае лежит на владельце телефона. В случае же технической поломки после ремонта у официального представителя можно обратиться с проблемой повторно.

По его Вакулина, разницу между «серым» и «белым» смартфоном можно увидеть, если проанализировать список предустановленных программ. В смартфонах, произведенных для российского рынка, программы будут отличаться от иностранных.

Ранее специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с URA.RU рассказал, что старые смартфоны становятся более уязвимым для хакеров и вирусов. Это связанно с тем, что телефоны не получают обновления операционной системы.