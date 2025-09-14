С октября продажа и ввоз компрессионных чулок в РФ будет облагаться налогом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года
Изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года Фото:

С 1 октября 2025 года продажа и ввоз компрессионного трикотажа в России будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Об этом рассказал заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Олег Гринь.

Новые правила коснутся таких изделий, как компрессионные чулки, носки и другие изделия медицинского назначения, которые ранее были освобождены от НДС. Уточняется, что освобождение от налогообложения сохранится только для специализированной одежды для инвалидов, изготовленной по индивидуальным заказам, а также для изделий, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации.

Однако массовые компрессионные изделия, такие как чулки для страдающих варикозным расширением вен, теперь будут подлежать полному налогообложению. Изменения связаны с уточнением кодов товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября 2025 года продажа и ввоз компрессионного трикотажа в России будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Об этом рассказал заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Олег Гринь. Новые правила коснутся таких изделий, как компрессионные чулки, носки и другие изделия медицинского назначения, которые ранее были освобождены от НДС. Уточняется, что освобождение от налогообложения сохранится только для специализированной одежды для инвалидов, изготовленной по индивидуальным заказам, а также для изделий, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации. Однако массовые компрессионные изделия, такие как чулки для страдающих варикозным расширением вен, теперь будут подлежать полному налогообложению. Изменения связаны с уточнением кодов товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...