С октября продажа и ввоз компрессионных чулок в РФ будет облагаться налогом

С 1 октября 2025 года продажа и ввоз компрессионного трикотажа в России будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Об этом рассказал заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Олег Гринь.
Новые правила коснутся таких изделий, как компрессионные чулки, носки и другие изделия медицинского назначения, которые ранее были освобождены от НДС. Уточняется, что освобождение от налогообложения сохранится только для специализированной одежды для инвалидов, изготовленной по индивидуальным заказам, а также для изделий, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации.
Однако массовые компрессионные изделия, такие как чулки для страдающих варикозным расширением вен, теперь будут подлежать полному налогообложению. Изменения связаны с уточнением кодов товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.
