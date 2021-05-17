Минстрой повышает цены на недвижимость

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Квадратный метр за полугодие подорожает на шесть с половиной тысяч Фото:

В России во втором полугодии на 13% подорожает стоимость квадратного метра жилья. Такие данные содержатся в новом проекте, который подготовило Министерство строительства.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей», — говорится в тексте документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На первое полугодие 2021 года этот размер был установлен на отметке 49 173 рубля. Таким образом, разница составила шесть с половиной тысяч рублей.

Ранее участники рынка недвижимости заявили о серьезном росте цен на жилье. По этой информации, в 2021 году цены на квартиры вырастут на 10-15%. Одним из факторов названо непонятное ценообразование на рынке строительных материалов и дефицит рабочей силы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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