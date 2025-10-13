Бомбу для покушения на высокопоставленного офицера Министерства обороны России злоумышленники планировали установить на велосипед возле его подъезда. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, опубликовавший соответствующее видео
«Он (куратор покушения — прим. URA.RU) мне предложил прикрепить противоугонным замком просто велосипед», — сказал один из задержанных на видео. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в Москве удалось предотвратить попытку совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Минобороны Российской Федерации. Организовать нападение планировали украинские спецслужбы совместно с участниками группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — организация признана террористической и запрещена на территории России)*. Согласно информации, предоставленной ФСБ, непосредственный исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб при участии функционера из организации ИГИЛ* Саидакбара Гуломова, 1979 года рождения, который разыскивается правоохранительными органами России и Узбекистана по линии Интерпола.
*»Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
