Экс-глава непризнанной республики идет на челябинские праймериз

Челябинским «яблочникам» удалось подобрать нескольких действительно ярких кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-президент самопровозглашенной Южно-Уральской республики (ЮУР) Сергей Костромин заявился на альтернативные праймериз в Госдуму, объявленные челябинским региональным отделением «Яблока». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Оргкомитет челябинского „Яблока“ зарегистрировал для участия в праймериз 12 кандидатов в депутаты Госдумы по пяти одномандатным округам области и приглашает всех желающих принять участие в дебатах», — пояснили URA.RU в пресс-службе реготделения партии. Дебаты пройдут 22 мая в Челябинске с 11:00 до 16:00.

В Челябинском округе будут соперничать лидер «яблочников» Ярослав Щербаков и его заместитель Сергей Шичков. Второй зампред регионального «Яблока», эколог Андрей Талевлин будет оппонировать в Металлургическом округе бизнесмену Антону Сериченко. В Магнитогорском округе дебатировать будут бывший функционер «Справедливой России» Николай Шуляк и инженер-программист Сергей Фарыма. В Коркинском — адвокат Николай Кошман, член ревизионной комиссии реготделения партии Наталья Таврина и предприниматель Александр Федулеев. В Златоустовском округе — глава профкома скорой помощи Лариса Накоскина, миасская активистка Валентина Комкова и Сергей Костромин. Последний широко известен с 1994 года, когда провозгласил себя президентом Южно-Уральской республики. В нее, по аналогии со Свердловской областью, которую тогдашний губернатор Эдуард Россель объявил Уральской республикой, предполагалось переформатировать Челябинскую.

«Все кандидаты подписали меморандум о готовности работать в команде в соответствии с установками партии. В том числе Костромин — яркая личность с насыщенной биографией. В любом случае, решать избирателям», — заявил URA.RU председатель регионального «Яблока» Ярослав Щербаков.