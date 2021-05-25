Свердловские бюджетники голосуют за шоколадку

Лакомство предлагают за вход на сайт с «рекомендованными» кандидатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ряде муниципалитетов Свердловской области бюджетникам предлагают ознакомиться со списком рекомендованных кандидатов на праймериз «Единой России» за шоколадку. Сладости выдаются в муниципальных школах, детских садах и больницах за вход на сайт движения «Мы вместе — Урал», который содержит указания, за кого следует голосовать, сообщил источник URA.RU среди муниципальных бюджетников.

«На столе стоит коробка с шоколадом. Человек заходит на сайт, просматривает фамилии кандидатов, получает шоколадку. Для верности рядом с коробкой лежит тот же список в распечатанном виде», — рассказал собеседник агентства. По его словам, многих бюджетников оскорбило такое отношение — «шоколадкой нынче и трехлетнего ребенка не подкупишь, а мы взрослые люди». Источник отметил, что если бы людей просто по-хорошему попросили проголосовать, это встретило бы большее понимание. Другой собеседник URA.RU, вхожий в резиденцию губернатора, добавил, что проект с шоколадками курирует областной Департамент внутренней политики, который возглавляет Антон Третьяков.

«В оргкомитет предварительного голосования жалобы пока не поступали», — прокомментировали в пресс-службе реготделения ЕР, но пообещали проверить сигнал. Антон Третьяков предложил корреспонденту обратиться за разъяснениями в администрации тех муниципалитетов, где происходят нарушения. Лидер движения «Мы вместе — Урал» Жанна Рябцева, которой прочат третьем место в региональном партсписке ЕР на выборах в Госдуму, заявила URA.RU, что на своем сайте не занимается агитацией, а рассказывает о волонтерах, помогавших свердловчанам во время пандемии.