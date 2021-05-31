Глава обизбиркома Сергей Обертас играл в составе правительственной сборной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сборная правительства и Законодательного собрания Челябинской области выиграла со счетом 4:1 у хоккейного клуба «Трактор» в любительском футбольном матче 1 июня. Матч состоялся на стадионе «Центральный» в рамках церемонии детского футбольного турнира «Метрошка», передает корреспондент URA.RU с места событий

В сборную чиновников и депутатов вошли председатель облизбиркома Сергей Обертас, депутат ЗСО Анатолий Еремин, депутат городской думы Челябинска Кирилл Матвеев, а также организатор «Метрошки» Дмитрий Борщов. Часть команды составили помощники депутатов, которые раньше занимались футболом, почти все они забивали голы противникам. Среди депутатов отличился Матвеев, один раз поразивший ворота «Трактора».

Матч шел два тайма по 20 минут. После матча состоялась традиционная серия пенальти, которую также, со счетом 4:3, выиграла сборная правительства и ЗСО. За «Трактор» выступали профессиональные игроки, среди них хоккеист Георгий Гелашвили и директор ледовой арены «Трактор» Денис Телих.

30 марта сборная правительства и ЗСО региона выиграла со счетом 4:2 в любительском матче со сборной Совета Федерации в Москве. Тогда за команду выступал губернатор Алексей Текслер, лично забивший гол в ворота сенаторов.

С мячом депутат челябинского ЗСО Анатолий Еремин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гол в ворота «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото на память Фото: Вадим Ахметов © URA.RU