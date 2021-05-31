31 мая 2021
30 мая 2021

Челябинские VIP обыграли профессиональных хоккеистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбол ЗСО- Трактор. Челябинск
Глава обизбиркома Сергей Обертас играл в составе правительственной сборной Фото:

Сборная правительства и Законодательного собрания Челябинской области выиграла со счетом 4:1 у хоккейного клуба «Трактор» в любительском футбольном матче 1 июня. Матч состоялся на стадионе «Центральный» в рамках церемонии детского футбольного турнира «Метрошка», передает корреспондент URA.RU с места событий

В сборную чиновников и депутатов вошли председатель облизбиркома Сергей Обертас, депутат ЗСО Анатолий Еремин, депутат городской думы Челябинска Кирилл Матвеев, а также организатор «Метрошки» Дмитрий Борщов. Часть команды составили помощники депутатов, которые раньше занимались футболом, почти все они забивали голы противникам. Среди депутатов отличился Матвеев, один раз поразивший ворота «Трактора».

Матч шел два тайма по 20 минут. После матча состоялась традиционная серия пенальти, которую также, со счетом 4:3, выиграла сборная правительства и ЗСО. За «Трактор» выступали профессиональные игроки, среди них хоккеист Георгий Гелашвили и директор ледовой арены «Трактор» Денис Телих.

30 марта сборная правительства и ЗСО региона выиграла со счетом 4:2 в любительском матче со сборной Совета Федерации в Москве. Тогда за команду выступал губернатор Алексей Текслер, лично забивший гол в ворота сенаторов.

Футбол ЗСО- Трактор. Челябинск
С мячом депутат челябинского ЗСО Анатолий Еремин
Фото:
Футбол ЗСО- Трактор. Челябинск
Гол в ворота «Трактора»
Фото:
Футбол ЗСО- Трактор. Челябинск
Фото на память
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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