09 июня 2021

У главы Роскосмоса появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший заместитель курировал стройку космодрома «Восточный» Фото:

Татьяна Андреева-Янская утверждена Наблюдательным советом Роскосмоса на должность и. о. заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

«Наблюдательным советом согласовано назначение Т. Р. Андреевой-Янской и. о. заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации «Роскосмос», — передает ТАСС заявление пресс-службы. Заседание прошло под председательством вице-премьера Юрия Борисова.

Андреева-Янская окончила МФЮА, Финансового университета при правительстве, РАНХиГС и Академию Генштаба. В Роскосмос пришла в 2017 году из Минстроя РФ, где являлась заместителем начальника отдела экономики строительства и ведущим советником департамента финансов.

Ранее заместителя гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Юрия Росляка освободили от должности. Он курировал стройку космодрома «Восточный», где в течение нескольких лет выявляют многомиллиардные хищения, уточняет телеканал 360. По словам Рогозина, хищения при строительстве космодрома были найдены с подачи курирующего ведомства «Роскосмос».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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