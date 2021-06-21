Автор шоу о Наливкине: мы не связаны с «TikTok-колонией» в Тюмени

Автор проекта про вымышленного председателя исполнительного комитета Уссурийского района (Приморский край) Виталия Наливкина (youtube-канал BARAKuda) отметил, что их проект не имеет отношение к новостям о строительстве колонии для молодежи в Тюменской области. Об этом Андрей Клочков рассказал URA.RU.
Ранее в СМИ стала появляться информация о возведении в деревне Есаулова Тюменской области колонии с логотипом TikTok на стене. Представители УФСИН региона отметили, что не имеют отношения к стройке. Позже telegram-канал «Джокер из медиа» заявил, что к истории якобы причастен вымышленный политик Виталий Наливкин, а само сообщение о строительстве колонии является фейком.
«Не слышал про такое. Мы к этому отношение не имеем», — подчеркнул в разговоре с журналистом URA.RU автор проекта про Наливкина Андрей Клочков.
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