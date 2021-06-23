Максим Фадеев заявил, что уже похудел на 127 кг Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Похудеть на 127 кг композитору и продюсеру Максиму Фадееву помогла программа, разработанная в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Об этом шоумен, уроженец Кургана рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

«Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат — 127 кг минус. И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной написать программу бы не получилось», — написал Фадеев. Драпкина является директором Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, сообщается на сайте организации.

«Исследовательский Центр Профилактической Медицины участвовал в разработке моей программы для похудения в полной мере, на основе всех моих записей и наблюдений за тем, как я худел», — сообщил Фадеев. Он отметил, что в скором будущем эту программу будут готовы обнародовать.

В апреле Фадеев заявлял, что секрет его похудения кроется в регулярных занятиях спортом и в отсутствии стресса. Тогда сообщалось, что он похудел на 115 кг. Стресса в жизни Фадеева стало гораздо меньше после того, как он бросил продюсировать звезд. До этого артист заявлял, что хочет весить не более 90 кг.

Скрин: Максим Фадеев, instagram