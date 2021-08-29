Мишустин расширил территорию секретного челябинского города

В Снежинске запустят пять инвестиционных проектов за счет расширения земель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Снежинск» в Челябинской области будут расширены за счет включения новых земель. Соответствующее постановление утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«В ТОР „Снежинск“ планируют запустить пять новых проектов. Речь идет об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Ожидается, что новые проекты в Снежинске привлекут в регион не менее 2,9 миллиардов рублей частных инвестиций. Также будет создано более 370 новых рабочих мест. Также кабмин расширяет границы ТОР «Забайкалье» в Забайкальском крае. Там будет построен тепличный комплекс, а также появится предприятия по выращиванию зерновых культур.

ТОР — инструмент развития территорий, который помогает стимулировать важные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

ЗАТО «Снежинск» — закрытый город в Челябинской области, в котором разрабатывают ядерные боеприпасы. Ранее находился под грифом секретности и назывался Челябинск-70.