Голикова объяснила, чем вызван высокий рост смертности от COVID

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Голикова объяснила высокую смертность от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чаще всего от коронавируса умирают люди старше 60 лет и непривитые. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что чаще всего умирают от коронавируса россияне старше 60 лет, страдают хроническими заболеваниями и не вакцинированные», — сказала Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется на канале «Россия 24».

Голикова также отметила, что снижение темпов распространения коронавирусной инфекции отмечается в РФ в последние три недели. «На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», -подытожила она.

Ранее вице-премьер РФ заявила, что для прекращения пандемии коронавируса в России, надо наращивать темпы вакцинации. Голикова также отметила, что в регионах, где введены QR-коды, важно проверять их подлинность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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