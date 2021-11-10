Голикова объяснила, чем вызван высокий рост смертности от COVID

Чаще всего от коронавируса умирают люди старше 60 лет и непривитые. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что чаще всего умирают от коронавируса россияне старше 60 лет, страдают хроническими заболеваниями и не вакцинированные», — сказала Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется на канале «Россия 24».
Голикова также отметила, что снижение темпов распространения коронавирусной инфекции отмечается в РФ в последние три недели. «На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», -подытожила она.
Ранее вице-премьер РФ заявила, что для прекращения пандемии коронавируса в России, надо наращивать темпы вакцинации. Голикова также отметила, что в регионах, где введены QR-коды, важно проверять их подлинность.
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