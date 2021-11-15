Польша обвинила двух россиян в переброске нелегальных мигрантов

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В ходе расследований и задержаний силовикам удалось пресечь попытку десятков нелегалов пробраться на территорию Германии Фото:

Прокуратура Польши обвиняет двух россиян и гражданина Украины в организации незаконных переходов границы для мигрантов с Ближнего Востока. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства страны.

«Прокурор Силезского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице направил еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконные пересечения границы для граждан с Ближнего Востока», — говориться в сообщении.

Согласно данным расследования Силезского отделения пограничной охраны, группировка занималась организацией незаконных перевозок людей с Ближнего Востока в Германию через Польшу. Предполагаемые организаторы задержаны, среди них, уточняет прокуратура, двое людей чеченской национальности, а их подельники работают во многих странах, в частности в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и на Ближнем Востоке. Также сообщается, что в ходе расследования и задержаний силовикам удалось предотвратить незаконный переход границы десятками нелегалов возраста 20-40 лет. Подсудимым грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что польские силовики задержали всех нелегальных беженцев. По данным пограничной охраны Польши, на границе находились около четырех тысяч человек. В миграционном кризисе обвинили Россию и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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