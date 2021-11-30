В Челябинске педагога отстранили от работы из-за QR-кода

Педагог отказался прививаться от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинском детско-юношеском центре (ДЮЦ) педагог был вынужден написать заявление о неоплачиваемом отпуске, так как не сделал прививку от коронавируса. По словам родителей, им пришло сообщение, что больше педагог не будет учить их детей.

«Уважаемые родители! Согласно постановлению, меня отстраняют от работы по причине отсутствия прививки (QR-кода) или действующего медотвода. Прошу у всех прощения за свою личную позицию», — опубликовало текст сообщения телеканал 31.ру.

Родителей такое решение руководства ДЮЦ не устраивает. Они требуют вернуть работника к деятельности.

«Ты можешь не болеть, но принести эту болезнь к детям. И завтра те родители, которые возмущались тому, что педагог не выходит на работу, будут возмущаться, а почему допустили педагога до работы с детьми», — рассказал «31.ру» директор детско-юношеского центра Леонид Туфленков.

URA.RU попыталось связаться с администрацией центра. Там на звонок не ответили.

Решением властей Челябинской области до 11 ноября работники образовательных учреждений обязаны привиться первым компонентом вакцины от коронавируса, до 11 декабря — вторым. После 11 декабря непривитых сотрудников будут отстранять от работы.