В Госдуме призвали снизить штрафы за поддельные QR-коды

04 декабря 2021 в 18:17 Размер текста - 17 +

Штрафы до 5 млн рублей, предлагаемые законопроектом Минздрава, для СМИ за публикацию сведений о торговле поддельными QR-кодыми, слишком завышены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству РФ Павел Крашенинников. «Тема, затронутая в проекте закона, актуальная, но меру нужно соблюдать. Надо быть аккуратными в штрафах и в системах наказания», — сказал Крашенинников в разговоре с «Интерфаксом». Разработчики законопроекта предлагают штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 500 тысяч, юрлиц — на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. За повторное правонарушение законопроект предполагает штрафы от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц. Бывший прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за ограничений, связанных с QR-кодами. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева отметила, что доводы о правах человека не пробьют стену аргументов власти.