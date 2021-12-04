В Госдуме призвали снизить штрафы за поддельные QR-коды

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Пресс-подход по итогам совещания по расселению аварийного фонда в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, крашенинников павел
Павел Крашенинников счел высокими штрафы до 5 млн рублей за поддельные сертификаты о вакцинации Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Штрафы до 5 млн рублей, предлагаемые законопроектом Минздрава, для СМИ за публикацию сведений о торговле поддельными QR-кодыми, слишком завышены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству РФ Павел Крашенинников.

«Тема, затронутая в проекте закона, актуальная, но меру нужно соблюдать. Надо быть аккуратными в штрафах и в системах наказания», — сказал Крашенинников в разговоре с «Интерфаксом».

Разработчики законопроекта предлагают штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 500 тысяч, юрлиц — на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. За повторное правонарушение законопроект предполагает штрафы от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц.

Бывший прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за ограничений, связанных с QR-кодами. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева отметила, что доводы о правах человека не пробьют стену аргументов власти.

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Штрафы до 5 млн рублей, предлагаемые законопроектом Минздрава, для СМИ за публикацию сведений о торговле поддельными QR-кодыми, слишком завышены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству РФ Павел Крашенинников. «Тема, затронутая в проекте закона, актуальная, но меру нужно соблюдать. Надо быть аккуратными в штрафах и в системах наказания», — сказал Крашенинников в разговоре с «Интерфаксом». Разработчики законопроекта предлагают штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 до 500 тысяч, юрлиц — на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. За повторное правонарушение законопроект предполагает штрафы от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц. Бывший прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за ограничений, связанных с QR-кодами. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева отметила, что доводы о правах человека не пробьют стену аргументов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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