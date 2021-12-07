Система QR-кодов действует в Тюменской области с 8 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Администрация Тюмени не согласовала проведение пикета противникам QR-кодов, который был назначен на 10 декабря. Об этом URA.RU сообщили в комитете по межнациональным отношениям мэрии. В мероприятии планировали принять участие четыре человека.

«Пикет не согласован из-за режима повышенной готовности (введен из-за пандемии коронавируса — прим. ред.), действующего в регионе до 31 декабря. Участникам предложено перенести мероприятие на более поздний срок, когда эпидемиологическая обстановка будет благоприятнее», — рассказал глава комитета Роман Малыгин.

По словам сотрудника мэрии, заявленное число участников пикета не должно вводить в заблуждение. «В уведомлении организаторов указано, что они планируют раздавать листовки, что предполагает неограниченное число контактов. Я не могу взять на себя ответственность за то, сколько человек может в результате заразиться», — добавил Малыгин.

Система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, введена в Тюменской области с 8 ноября — без кода или медотвода невозможно попасть в учреждения культуры и спорта. С 3 декабря под ограничения попали бани и спа-центры, с 24 декабря код будут требовать на входе в заведения общепита и турбазы. Кроме того, подтверждение о прививке необходимо при посещении ТРЦ в выходные и вечером пятницы.