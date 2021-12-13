Свердловская полиция назвала две главные схемы киберпреступников

Главными способами киберпреступников, которые пытаются украсть деньги свердловчан, являются звонки с поддельных номеров и создание фальшивых сайтов. Об этом заявил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Артем Лаздыня во время пресс-конференции газеты «Интерфакс». Он сообщил, что цифровые права граждан будут соблюдаться, если свердловчане будут более бдительны.
«Профилактические мероприятия, которые мы проводим, дают небольшой эффект: идет снижение количества преступлений, но растет сумма ущерба», — рассказал Лаздыня. Он отметил, что мошенники достигают этого с помощью трех основных способов: звонки с московских номеров и создание фальшивых сайтов.
Представитель уголовного розыска подчеркнул, что пенсионеры часто получают звонки с номеров, начинающихся с «495» или «499». Чаще всего преступники представляются работниками банка и любыми способами пытаются вынудить перевести деньги на мошеннический счет или передать их подельнику.
Также свердловчан обманывают, создавая поддельные ссылки на известные сайты, рассказал Лаздыня. Как правило, в адресах таких ссылок изменена одна буква, и пользователи перенаправляются на мошеннические сайты, где с них пытаются списать деньги.
Лаздыня посоветовал перепроверять информацию, полученную от мошенников и не верить им на слово. По его словам, полиция будет защищать цифровые права свердловчан, используя для этого новейшие технологии, имеющиеся на службе правоохранительных органов.
Главными способами киберпреступников, которые пытаются украсть деньги свердловчан, являются звонки с поддельных номеров и создание фальшивых сайтов. Об этом заявил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Артем Лаздыня во время пресс-конференции газеты «Интерфакс». Он сообщил, что цифровые права граждан будут соблюдаться, если свердловчане будут более бдительны. «Профилактические мероприятия, которые мы проводим, дают небольшой эффект: идет снижение количества преступлений, но растет сумма ущерба», — рассказал Лаздыня. Он отметил, что мошенники достигают этого с помощью трех основных способов: звонки с московских номеров и создание фальшивых сайтов. Представитель уголовного розыска подчеркнул, что пенсионеры часто получают звонки с номеров, начинающихся с «495» или «499». Чаще всего преступники представляются работниками банка и любыми способами пытаются вынудить перевести деньги на мошеннический счет или передать их подельнику. Также свердловчан обманывают, создавая поддельные ссылки на известные сайты, рассказал Лаздыня. Как правило, в адресах таких ссылок изменена одна буква, и пользователи перенаправляются на мошеннические сайты, где с них пытаются списать деньги. Лаздыня посоветовал перепроверять информацию, полученную от мошенников и не верить им на слово. По его словам, полиция будет защищать цифровые права свердловчан, используя для этого новейшие технологии, имеющиеся на службе правоохранительных органов.