13 декабря 2021

Свердловская полиция назвала две главные схемы киберпреступников

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция продолжит защищать цифровые права свердловчан Фото:

Главными способами киберпреступников, которые пытаются украсть деньги свердловчан, являются звонки с поддельных номеров и создание фальшивых сайтов. Об этом заявил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Артем Лаздыня во время пресс-конференции газеты «Интерфакс». Он сообщил, что цифровые права граждан будут соблюдаться, если свердловчане будут более бдительны.

«Профилактические мероприятия, которые мы проводим, дают небольшой эффект: идет снижение количества преступлений, но растет сумма ущерба», — рассказал Лаздыня. Он отметил, что мошенники достигают этого с помощью трех основных способов: звонки с московских номеров и создание фальшивых сайтов.

Представитель уголовного розыска подчеркнул, что пенсионеры часто получают звонки с номеров, начинающихся с «495» или «499». Чаще всего преступники представляются работниками банка и любыми способами пытаются вынудить перевести деньги на мошеннический счет или передать их подельнику.

Также свердловчан обманывают, создавая поддельные ссылки на известные сайты, рассказал Лаздыня. Как правило, в адресах таких ссылок изменена одна буква, и пользователи перенаправляются на мошеннические сайты, где с них пытаются списать деньги.

Лаздыня посоветовал перепроверять информацию, полученную от мошенников и не верить им на слово. По его словам, полиция будет защищать цифровые права свердловчан, используя для этого новейшие технологии, имеющиеся на службе правоохранительных органов.

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Главными способами киберпреступников, которые пытаются украсть деньги свердловчан, являются звонки с поддельных номеров и создание фальшивых сайтов. Об этом заявил начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Артем Лаздыня во время пресс-конференции газеты «Интерфакс». Он сообщил, что цифровые права граждан будут соблюдаться, если свердловчане будут более бдительны. «Профилактические мероприятия, которые мы проводим, дают небольшой эффект: идет снижение количества преступлений, но растет сумма ущерба», — рассказал Лаздыня. Он отметил, что мошенники достигают этого с помощью трех основных способов: звонки с московских номеров и создание фальшивых сайтов. Представитель уголовного розыска подчеркнул, что пенсионеры часто получают звонки с номеров, начинающихся с «495» или «499». Чаще всего преступники представляются работниками банка и любыми способами пытаются вынудить перевести деньги на мошеннический счет или передать их подельнику. Также свердловчан обманывают, создавая поддельные ссылки на известные сайты, рассказал Лаздыня. Как правило, в адресах таких ссылок изменена одна буква, и пользователи перенаправляются на мошеннические сайты, где с них пытаются списать деньги. Лаздыня посоветовал перепроверять информацию, полученную от мошенников и не верить им на слово. По его словам, полиция будет защищать цифровые права свердловчан, используя для этого новейшие технологии, имеющиеся на службе правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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