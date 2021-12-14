Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Нижнем Новгороде

Данные пассажира, которому стало плохо в самолете, пока не сообщаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Москву, экстренно посадили в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«В самолете рейса Екатеринбург — Москва у пассажира ухудшилось самочувствие. Командир принял решение экстренно сесть в Нижнем Новгороде», — рассказала Гасникова. Она отметила, что никаких данных о состоянии и возрасте пассажира пока нет.

Ранее сообщалось об изменении курса самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Командир воздушного судна отклонился от маршрута из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.