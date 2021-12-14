14 декабря 2021

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Нижнем Новгороде

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Данные пассажира, которому стало плохо в самолете, пока не сообщаются Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Москву, экстренно посадили в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«В самолете рейса Екатеринбург — Москва у пассажира ухудшилось самочувствие. Командир принял решение экстренно сесть в Нижнем Новгороде», — рассказала Гасникова. Она отметила, что никаких данных о состоянии и возрасте пассажира пока нет.

Ранее сообщалось об изменении курса самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Командир воздушного судна отклонился от маршрута из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Москву, экстренно посадили в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова. «В самолете рейса Екатеринбург — Москва у пассажира ухудшилось самочувствие. Командир принял решение экстренно сесть в Нижнем Новгороде», — рассказала Гасникова. Она отметила, что никаких данных о состоянии и возрасте пассажира пока нет. Ранее сообщалось об изменении курса самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Командир воздушного судна отклонился от маршрута из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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