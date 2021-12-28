Первый этап конкурса завершился 27 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять претендентов участвуют в конкурсе на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Сдали документы пять человек, фамилии которых попытаются удержать в секрете до 26 января, когда стартует второй этап отбора. Известно, что среди них есть первый замуправляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе и правозащитник, сотрудник телеканала ОТВ Александр Лебедев. Последний — единственный, кто сообщил об участии в конкурсе», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Работа по проведению конкурса идет в штатном режиме, с соблюдением всех требований закона. Сейчас идет проверка представленных участниками документов. После ее завершения данные участников будут опубликованы на сайте заксобрания. Это произойдет не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса», — заявили URA.RU в пресс-службе ЗСО, воздержавшись от иных комментариев.

По условиям конкурса, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тысячи рублей. Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Появление новой должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.

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