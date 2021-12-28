28 декабря 2021
27 декабря 2021

На пост главы аппарата челябинского парламента претендуют пятеро. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания бюджета на 2019 год. Челябинск, чиновник, ботинки, портфель, секретные документы
Первый этап конкурса завершился 27 декабря Фото:

Пять претендентов участвуют в конкурсе на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Сдали документы пять человек, фамилии которых попытаются удержать в секрете до 26 января, когда стартует второй этап отбора. Известно, что среди них есть первый замуправляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе и правозащитник, сотрудник телеканала ОТВ Александр Лебедев. Последний — единственный, кто сообщил об участии в конкурсе», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Работа по проведению конкурса идет в штатном режиме, с соблюдением всех требований закона. Сейчас идет проверка представленных участниками документов. После ее завершения данные участников будут опубликованы на сайте заксобрания. Это произойдет не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса», — заявили URA.RU в пресс-службе ЗСО, воздержавшись от иных комментариев.

По условиям конкурса, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тысячи рублей. Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Появление новой должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.

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Пять претендентов участвуют в конкурсе на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. «Сдали документы пять человек, фамилии которых попытаются удержать в секрете до 26 января, когда стартует второй этап отбора. Известно, что среди них есть первый замуправляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе и правозащитник, сотрудник телеканала ОТВ Александр Лебедев. Последний — единственный, кто сообщил об участии в конкурсе», — рассказал URA.RU инсайдер. «Работа по проведению конкурса идет в штатном режиме, с соблюдением всех требований закона. Сейчас идет проверка представленных участниками документов. После ее завершения данные участников будут опубликованы на сайте заксобрания. Это произойдет не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса», — заявили URA.RU в пресс-службе ЗСО, воздержавшись от иных комментариев. По условиям конкурса, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тысячи рублей. Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Появление новой должности связано с обновлением структуры заксобрания. Аналогично обстоит дело почти во всех региональных парламентах страны.
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Ссылки по теме
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