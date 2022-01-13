«Сереброника» представила линейку украшений в Пермском зверином стиле (архивное фото) Фото: Алексей Колчин

Пермскую компанию «Сереброника» уличили в плагиате. Директор пермской региональной общественной организации «Камва» Наталия Шостина в беседе с URA.RU, заявила, что компания скопировала формы для ювелирных изготовления украшений Пермского звериного стиля.

«Много лет такие украшения производит пермский индивидуальный предприниматель Елена Иванова и „Сереброника“, которая ранее сотрудничала с „Камвой“ не могла не знать об этом. Тем не менее, они сделали в точности такие же украшения, даже их размер не поменяли», — отметила Шостина. Она добавила, что представители Ивановой пытались связаться с владельцем «Сереброники» Андреем Саламатиным, но «тот их игнорировал», поэтому историю с плагиатом «пришлось вынести в публичную плоскость».

Шостина написала о произошедшем на своей странице в Facebook. В комментариях к посту Саламатин заявил, что его компания якобы безуспешно пыталась найти авторов ювелирных украшений.

«Мы с апреля по октябрь 2021 года искали авторов украшений. В покупке мастер-моделей мы прямо заинтересованы. Два человека в нашей компании занимались поиском информации — никто не отзывается. Не справились. Но если уж не справились мои сотрудники, то вся вина, на мне, как на руководителе», — отметил Саламатин. Собственник «Сереброники» также пообещал поговорить с сотрудниками, которые допустили ошибку и исправить ее.

Украшения «Сереброники» в точности повторяют ювелирные изделия пермского предпринимателя Елены Ивановой, отмечает Наталия Шостина Скрин страницы Наталии Шостиной в Facebook

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