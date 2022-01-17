Замглавы МИД РФ Грушко назвал виновных в конфликте на Украине

17 января 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

НАТО обязательно нужно наличие противника, чтобы не потерять смысл существования, заявил Александр Грушко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине США и Евросоюз устроили конфликт на Украине, заставив ее выбирать между Россией и Западом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Со стороны же НАТО и Евросоюза, подписавшихся подо всеми этими обязательствами [Хартии европейской безопасности], мы регулярно слышим, что если они не придут куда-то, то образуется вакуум, который заполнят „другие“. И внутренний конфликт на Украине возник во многом вследствие попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией», — рассказал Александр Грушко в интервью «Коммерсанту». По его словам, что проект расширения НАТО нацелен на установление зоны влияния и поиск потенциального противника. «НАТО по своей природе не может обойтись без противника, иначе теряется смысл его существования и расширения», — подчеркнул заместитель министра. Он также отметил, что все предложения России строятся на принципе взаимности. «Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена», — объяснил замминистра. Россия не ставит ультиматумов и никому не угрожает, а лишь предостерегает, прокомментировал Грушко недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности, предложенных НАТО. «В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — резюмировал дипломат. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Лавров пригрозил США и НАТО на случай, если они не примут предложения России по гарантиям безопасности. Также глава МИД РФ перечислил российские красные линии. Президент РФ Владимир Путин отметил важность красных линий, передает RT. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, почему Россия является главным врагом для НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Евросоюз устроили конфликт на Украине, заставив ее выбирать между Россией и Западом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Со стороны же НАТО и Евросоюза, подписавшихся подо всеми этими обязательствами [Хартии европейской безопасности], мы регулярно слышим, что если они не придут куда-то, то образуется вакуум, который заполнят „другие“. И внутренний конфликт на Украине возник во многом вследствие попыток США и ЕС поставить страну в положение искусственного выбора между Западом и Россией», — рассказал Александр Грушко в интервью «Коммерсанту». По его словам, что проект расширения НАТО нацелен на установление зоны влияния и поиск потенциального противника. «НАТО по своей природе не может обойтись без противника, иначе теряется смысл его существования и расширения», — подчеркнул заместитель министра. Он также отметил, что все предложения России строятся на принципе взаимности. «Скажем, мы предлагаем отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России и НАТО. То есть здесь зеркальность предусмотрена», — объяснил замминистра. Россия не ставит ультиматумов и никому не угрожает, а лишь предостерегает, прокомментировал Грушко недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности, предложенных НАТО. «В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — резюмировал дипломат. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Лавров пригрозил США и НАТО на случай, если они не примут предложения России по гарантиям безопасности. Также глава МИД РФ перечислил российские красные линии. Президент РФ Владимир Путин отметил важность красных линий, передает RT. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, почему Россия является главным врагом для НАТО.