01 февраля 2022

В ООН прокомментировали реакцию Путина на ответ Запада

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон, украинские военные
Генсек ООН придерживается мнения того, что выходом из конфликта является диалог и деэскалация вопроса по гарантиям безопасности Фото:
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что единственным выходом в противоречиях России и Запада по вопросам о гарантиях безопасности является диалог и эскалация этого вопроса. Так заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина.

«Реакция такая же, как и была. Генсек ООН полагает, что единственный выход — диалог и деэскалция этого вопроса. Мы приветствуем любые усилия соответствующих сторон по проведению диалога в целях достижения согласованного решения по этому вопросу», — поделился Хак своими мыслями.

Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что США и страны НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Он считает, что в ответе Запада нет учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что единственным выходом в противоречиях России и Запада по вопросам о гарантиях безопасности является диалог и эскалация этого вопроса. Так заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина. «Реакция такая же, как и была. Генсек ООН полагает, что единственный выход — диалог и деэскалция этого вопроса. Мы приветствуем любые усилия соответствующих сторон по проведению диалога в целях достижения согласованного решения по этому вопросу», — поделился Хак своими мыслями. Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что США и страны НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Он считает, что в ответе Запада нет учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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