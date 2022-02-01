В ООН прокомментировали реакцию Путина на ответ Запада

02 февраля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Генсек ООН придерживается мнения того, что выходом из конфликта является диалог и деэскалация вопроса по гарантиям безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что единственным выходом в противоречиях России и Запада по вопросам о гарантиях безопасности является диалог и эскалация этого вопроса. Так заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина. «Реакция такая же, как и была. Генсек ООН полагает, что единственный выход — диалог и деэскалция этого вопроса. Мы приветствуем любые усилия соответствующих сторон по проведению диалога в целях достижения согласованного решения по этому вопросу», — поделился Хак своими мыслями. Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что США и страны НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Он считает, что в ответе Запада нет учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что единственным выходом в противоречиях России и Запада по вопросам о гарантиях безопасности является диалог и эскалация этого вопроса. Так заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина. «Реакция такая же, как и была. Генсек ООН полагает, что единственный выход — диалог и деэскалция этого вопроса. Мы приветствуем любые усилия соответствующих сторон по проведению диалога в целях достижения согласованного решения по этому вопросу», — поделился Хак своими мыслями. Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что США и страны НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Он считает, что в ответе Запада нет учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.