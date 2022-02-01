В ООН прокомментировали реакцию Путина на ответ Запада

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что единственным выходом в противоречиях России и Запада по вопросам о гарантиях безопасности является диалог и эскалация этого вопроса. Так заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина.
«Реакция такая же, как и была. Генсек ООН полагает, что единственный выход — диалог и деэскалция этого вопроса. Мы приветствуем любые усилия соответствующих сторон по проведению диалога в целях достижения согласованного решения по этому вопросу», — поделился Хак своими мыслями.
Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что США и страны НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Он считает, что в ответе Запада нет учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что единственным выходом в противоречиях России и Запада по вопросам о гарантиях безопасности является диалог и эскалация этого вопроса. Так заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина. «Реакция такая же, как и была. Генсек ООН полагает, что единственный выход — диалог и деэскалция этого вопроса. Мы приветствуем любые усилия соответствующих сторон по проведению диалога в целях достижения согласованного решения по этому вопросу», — поделился Хак своими мыслями. Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что США и страны НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Он считает, что в ответе Запада нет учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.