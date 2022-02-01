01 февраля 2022

Свердловчанка убила своего сына-младенца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Заворохиным. Пермь, арест, тюрьма, полиция, наручники, задержание
Полиция задержала свердловчанку после звонка бабушки Фото:

Жительница одного из сел Свердловской области убила своего девятимесячного сына, после чего попыталась причинить травмы самой себе. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«В ночь на 2 февраля подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего 9-месячного сына», — рассказал Шульга. О произошедшем в полицию сообщила бабушка убитого мальчика. Звонок от нее поступил в третьем часу ночи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что после происшествия мать пыталась травмировать себя, после чего была госпитализирована. Она жила с молодым человеком, которого ранее неоднократно судили за кражи. Молодые люди не состояли в браке, но жили вместе.

Следователи проводят проверку инцидента. Мать убитого ребенка должна будет пройти психиатрическую экспертизу перед принятием решения о ее наказании. Следователи обратились в суд, чтобы заключить ее под стражу на время расследования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница одного из сел Свердловской области убила своего девятимесячного сына, после чего попыталась причинить травмы самой себе. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «В ночь на 2 февраля подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего 9-месячного сына», — рассказал Шульга. О произошедшем в полицию сообщила бабушка убитого мальчика. Звонок от нее поступил в третьем часу ночи. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что после происшествия мать пыталась травмировать себя, после чего была госпитализирована. Она жила с молодым человеком, которого ранее неоднократно судили за кражи. Молодые люди не состояли в браке, но жили вместе. Следователи проводят проверку инцидента. Мать убитого ребенка должна будет пройти психиатрическую экспертизу перед принятием решения о ее наказании. Следователи обратились в суд, чтобы заключить ее под стражу на время расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...