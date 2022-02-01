Свердловчанка убила своего сына-младенца

Полиция задержала свердловчанку после звонка бабушки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница одного из сел Свердловской области убила своего девятимесячного сына, после чего попыталась причинить травмы самой себе. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«В ночь на 2 февраля подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего 9-месячного сына», — рассказал Шульга. О произошедшем в полицию сообщила бабушка убитого мальчика. Звонок от нее поступил в третьем часу ночи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что после происшествия мать пыталась травмировать себя, после чего была госпитализирована. Она жила с молодым человеком, которого ранее неоднократно судили за кражи. Молодые люди не состояли в браке, но жили вместе.

Следователи проводят проверку инцидента. Мать убитого ребенка должна будет пройти психиатрическую экспертизу перед принятием решения о ее наказании. Следователи обратились в суд, чтобы заключить ее под стражу на время расследования.