Итоги конкурса были подведены еще в декабре 2021 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Рисунки детей из Миасса (Челябинская область), приуроченные к XXIV Зимним Олимпийским играм, представлены на выставке в столичной библиотеке Пекина. Работы юных художников стали победителями конкурса «Мое представление о зимней Олимпиаде».

«Результат превзошел наши ожидания. Несмотря на то, что работы ребятами выполнены в период дистанционного обучения, мы смогли достичь результата, о котором мечтали!», — прокомментировала в официальной группе ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева во «ВКонтакте» педагог арт-студии «Фактура» Любовь Боровинская.

Педагог добавила, что участие в международной выставке за пределами страны стало для них приятным сюрпризом. Она гордится, что работы ее учеников опубликованы в международном сборнике.

Зимние Олимпийские игры начались 4 февраля, и продлятся до 20 февраля. На церемонии открытия одним из знаменосцев была уроженка Челябинска конькобежка Ольга Фаткулина. Всего же из УрФО на Олимпиаду поехало 27 спортсменов.

Рисунки миасских детей выставили в столичной библиотеке Пекина Фото: «ДДТ „Юность“ им. В.П.Макеева» в «ВКонтакте»

Одна из конкурсных работ Фото: «ДДТ „Юность“ им. В.П.Макеева» в «ВКонтакте»

Одна из конкурсных работ Фото: «ДДТ „Юность“ им. В.П.Макеева» в «ВКонтакте»