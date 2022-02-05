05 февраля 2022
04 февраля 2022

Рисунки челябинских детей показали на Олимпиаде в Пекине. Фото

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День города Пермь, ребенок, творчество, рисунок, мольберт
Итоги конкурса были подведены еще в декабре 2021 года Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Рисунки детей из Миасса (Челябинская область), приуроченные к XXIV Зимним Олимпийским играм, представлены на выставке в столичной библиотеке Пекина. Работы юных художников стали победителями конкурса «Мое представление о зимней Олимпиаде».

«Результат превзошел наши ожидания. Несмотря на то, что работы ребятами выполнены в период дистанционного обучения, мы смогли достичь результата, о котором мечтали!», — прокомментировала в официальной группе ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева во «ВКонтакте» педагог арт-студии «Фактура» Любовь Боровинская.

Педагог добавила, что участие в международной выставке за пределами страны стало для них приятным сюрпризом. Она гордится, что работы ее учеников опубликованы в международном сборнике.

Зимние Олимпийские игры начались 4 февраля, и продлятся до 20 февраля. На церемонии открытия одним из знаменосцев была уроженка Челябинска конькобежка Ольга Фаткулина. Всего же из УрФО на Олимпиаду поехало 27 спортсменов.

Рисунки миасских детей выставили в столичной библиотеке Пекина
Фото:
Одна из конкурсных работ
Фото:
Одна из конкурсных работ
Фото:

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Рисунки детей из Миасса (Челябинская область), приуроченные к XXIV Зимним Олимпийским играм, представлены на выставке в столичной библиотеке Пекина. Работы юных художников стали победителями конкурса «Мое представление о зимней Олимпиаде». «Результат превзошел наши ожидания. Несмотря на то, что работы ребятами выполнены в период дистанционного обучения, мы смогли достичь результата, о котором мечтали!», — прокомментировала в официальной группе ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева во «ВКонтакте» педагог арт-студии «Фактура» Любовь Боровинская. Педагог добавила, что участие в международной выставке за пределами страны стало для них приятным сюрпризом. Она гордится, что работы ее учеников опубликованы в международном сборнике. Зимние Олимпийские игры начались 4 февраля, и продлятся до 20 февраля. На церемонии открытия одним из знаменосцев была уроженка Челябинска конькобежка Ольга Фаткулина. Всего же из УрФО на Олимпиаду поехало 27 спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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