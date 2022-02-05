Рисунки детей из Миасса (Челябинская область), приуроченные к XXIV Зимним Олимпийским играм, представлены на выставке в столичной библиотеке Пекина. Работы юных художников стали победителями конкурса «Мое представление о зимней Олимпиаде».
«Результат превзошел наши ожидания. Несмотря на то, что работы ребятами выполнены в период дистанционного обучения, мы смогли достичь результата, о котором мечтали!», — прокомментировала в официальной группе ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева во «ВКонтакте» педагог арт-студии «Фактура» Любовь Боровинская.
Педагог добавила, что участие в международной выставке за пределами страны стало для них приятным сюрпризом. Она гордится, что работы ее учеников опубликованы в международном сборнике.
Зимние Олимпийские игры начались 4 февраля, и продлятся до 20 февраля. На церемонии открытия одним из знаменосцев была уроженка Челябинска конькобежка Ольга Фаткулина. Всего же из УрФО на Олимпиаду поехало 27 спортсменов.
Рисунки миасских детей выставили в столичной библиотеке Пекина
Фото: «ДДТ „Юность“ им. В.П.Макеева» в «ВКонтакте»
Одна из конкурсных работ
Фото: «ДДТ „Юность“ им. В.П.Макеева» в «ВКонтакте»
Одна из конкурсных работ
Фото: «ДДТ „Юность“ им. В.П.Макеева» в «ВКонтакте»
Рисунки детей из Миасса (Челябинская область), приуроченные к XXIV Зимним Олимпийским играм, представлены на выставке в столичной библиотеке Пекина. Работы юных художников стали победителями конкурса «Мое представление о зимней Олимпиаде». «Результат превзошел наши ожидания. Несмотря на то, что работы ребятами выполнены в период дистанционного обучения, мы смогли достичь результата, о котором мечтали!», — прокомментировала в официальной группе ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева во «ВКонтакте» педагог арт-студии «Фактура» Любовь Боровинская. Педагог добавила, что участие в международной выставке за пределами страны стало для них приятным сюрпризом. Она гордится, что работы ее учеников опубликованы в международном сборнике. Зимние Олимпийские игры начались 4 февраля, и продлятся до 20 февраля. На церемонии открытия одним из знаменосцев была уроженка Челябинска конькобежка Ольга Фаткулина. Всего же из УрФО на Олимпиаду поехало 27 спортсменов.