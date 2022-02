МИД РФ обвинил The Sun, Mirror и Fox News во лжи

СМИ отрабатывали англосаксонский заказ, вбрасывая выдуманные факты о «вторжении» России на Украину, заявилв в МИД РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Иностранные издания The Sun, Mirror, Fox News не могут считаться авторитетными источниками информации после того, как опубликовали материалы о предполагаемом времени «вторжения» России на Украину. Об этом заявил МИД РФ. По мнению ведомства, СМИ отработали «англосаксонский заказ» и «вбросили ничем не подтвержденный факт». «После такого провала не приходится сомневаться: The Sun, Mirror, Fox News, а также все перепечатавшие эту дезинформацию как истину в последней инстанции СМИ, больше не могут считаться авторитетными источниками. Все, что они пишут и транслируют, отныне надо не просто подвергать сомнению, но тщательно перепроверять; а цитировать — лишь после того, как были найдены подтверждения», — сообщается на официальном сайте МИД России. Дипломатическое ведомство также упомянуло недавнюю публикацию Bloomberg. В ней агентство заявляло, что Россия «нападет» на Украину 15 февраля 2022 года. МИД РФ обвинил иностранные СМИ во лжи своим зрителям и читателям. По мнению ведомства, у прессы не было никаких планов «вторжения» и никаких «достойных доверия» источников в американской разведке. В МИД РФ считают, что СМИ отрабатывали свой «англосаксонский заказ», вбрасывая выдуманные факты. Британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину 16 февраля в четыре часа ночи по Москве. Reuters на своем сайте запустило прямую трансляцию с киевской площади в ожидании «нападения» Москвы. Прогнозы иностранных СМИ не оправдались. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила зарубежную прессу предоставить график «вторжений» России на Украину на предстоящий год. Она уточнила, что хочет «спланировать отпуск». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских граждан набраться терпения. По его мнению, «западная истерия» вокруг возможной войны Москвы и Киева будет продолжаться.

