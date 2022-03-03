В Екатеринбурге закрылись магазины H&M

Помимо онлайн-магазина перестали работать розничные магазины в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге закрылись все торговые точки H&M. Также продукцию нельзя приобрести и официальном интернет-магазине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Все торговые точки H&M закрыты в Екатеринбурге. Всего их шесть в нашем городе», — сообщил корреспондент агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу H&M. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее в Екатеринбурге временно приостановили свою работу сертифицированные магазины Apple. Также компания приостановила поставку своей продукции на территорию РФ. Прекращение продаж связано с тем, что президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В следствие чего многие европейский страны ввели санкции в отношении РФ, а также включили в черный список ряд представителей российской власти.