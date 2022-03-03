Финский застройщик с 6 объектами в Екатеринбурге уходит из России

В YIT заявили, что думали о продаже бизнеса в России с 2021 года Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Строительная компания ЮИТ (YIT) из Финляндии объявила, что прекращает реализацию девелоперских проектов, а также закупку материалов в России. Такое решение вызвано «резкими изменениями геополитической ситуации», объяснили в пресс-службе YIT. Из заявления также следует, что YIT думал о продаже бизнеса в РФ с ноября 2021 года.

«В связи с резкими изменениями геополитической ситуации наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Кроме того, мы ускорили стратегический обзор российских операций, начатый нами в ноябре прошлого года, и рассчитываем завершить его в ускоренном порядке. На данный момент у нас ведутся активные обсуждения с несколькими сторонами», — сказал президент и главный исполнительный директор YIT Маркку Мойланен.

Объекты, находящиеся в стадии реализации, будут завершены, добавили в YIT. В Екатеринбурге у финнов таких строек три (из шести) — ЖК «Балтым-Парк» (дома хотят сдать во втором квартале 2022-го), ЖК «Rauta» (ул. Надеждинская — ул. Пехотинцев, срок сдачи — 2023 год) и ЖК «Suomen Ranta» рядом с ЦПКиО (один из домов планируют сдать в начале 2024-го). Кроме того, у YIT есть незавершенная стройка в Верхней Пышме — ЖК «Рифей» (дома сдадут в конце 2022-го и в начале 2023 годов).

YIT — одна из многих иностранных компаний, ушедших с российского рынка после начала военной спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее старте 24 февраля.

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