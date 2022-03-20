СМИ: состояние Жириновского ухудшилось

У Владимира Жириновского отек легких, сообщает telegram-канал 112 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии — у него диагностировали септический шок. Об этом сообщает telegram-канал 112. Сейчас врачи борются за жизнь лидера ЛДПР.

«Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него септический шок. За последние сутки в состоянии политика выраженная отрицательная динамика. Легкие полностью отекли», — пишет telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что Жириновского вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. По данным Пятого канала, политик уже мог длительное время самостоятельно дышать. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.

URA.RU направило запрос пресс-секретарю ЛДПР Александру Дюпину. На момент публикации ответ не был получен.

Обновлено 15:50. Состояние Жириновского не менялось в худшую сторону, сообщил URA.RU Дюпин. «Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», — рассказал пресс-секретарь ЛДПР.

В феврале лидер ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе политика это опровергли. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с главой ЛДПР, сообщал, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщал, что привился от коронавируса семь раз.

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