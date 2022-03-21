В Meta изменили отношение к русским после обвинения в экстремизме

21 марта 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Компания Meta владеет соцсетями Instagram и Facebook Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Meta (владелец социальных сетей Facebook и внесенного в реестр запрещенных в РФ ресурсов Instagram) изменила свою политику и считает недопустимым призывы к русофобии. Об этом заявил представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассмотрели заявление Генпрокуратуры против компании. «Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Пользователями ее социальных сетей являются около 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов российских пользователей в этом глобальном сообществе является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса», — передает ТАСС слова представителя компании. Ранее в Генпрокуратуре обвинили Meta в экстремизме из-за снятия ограничений на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили Instagram в геноциде против населения России. В результате Instagram и Facebook были заблокированы на территории РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания Meta (владелец социальных сетей Facebook и внесенного в реестр запрещенных в РФ ресурсов Instagram) изменила свою политику и считает недопустимым призывы к русофобии. Об этом заявил представитель компании в Тверском суде Москвы, где рассмотрели заявление Генпрокуратуры против компании. «Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ. Пользователями ее социальных сетей являются около 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов российских пользователей в этом глобальном сообществе является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса», — передает ТАСС слова представителя компании. Ранее в Генпрокуратуре обвинили Meta в экстремизме из-за снятия ограничений на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили Instagram в геноциде против населения России. В результате Instagram и Facebook были заблокированы на территории РФ.