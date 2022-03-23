Белый дом: США введут новый пакет санкций против граждан России

24 марта США намерены представить новый пакет санкций против России. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам… так и к структурам», — приводит слова Джейка Салливана РИА «Новости». Он отметил, что новый перечень ограничений будет объявлен в четверг 24 марта.
Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
24 марта США намерены представить новый пакет санкций против России. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам… так и к структурам», — приводит слова Джейка Салливана РИА «Новости». Он отметил, что новый перечень ограничений будет объявлен в четверг 24 марта. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.