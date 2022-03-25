В Екатеринбурге начнут выпускать мебель «как в ИКЕА»

Первый образцы выпустят уже в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургская фабрика мебели «Альтерна» выпустит новую линейку мебели, похожую на продукцию шведской компании IKEA. Об этом URA.RU рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко.

«Пока была IKEA, с ней не было смысла конкурировать. А сейчас освободилась целая ниша, и мы хотим ее занять. В новой линейке будет мебель разная: и система хранения, то есть шкафы-стеллажи, и кухни, и мебель для спальни, и для гостиной», — рассказал он.

Сейчас на предприятии разрабатывают эскизы. Через две недели планируют начать выпуск новых моделей. По словам управляющего, это будет функциональная модульная мебель лаконичного дизайна. И главное — доступная. Ее стоимость будет ниже, чем в других линейках этой фабрики. Названия, в отличие от шведских, будут легко произносимыми, отметил Константин Кухаренко.

По его словам, за последний месяц на фоне санкций и ухода IKEA с российского рынка, продажи фабрики выросли в полтора раза. Санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий ввели Еврокомиссия и США. Так они ответили на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля. Западные компании стали массово покидать рынок РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».

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