Медведев заявил о связи России с Богом

26 марта 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев убежден, что у РФ свой путь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Место РФ предназначено ей Богом. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, Господом Богом», — отметил он в своем telegram-канале. Медведев также считает, что РФ нельзя сравнивать с Кубой и КНДР, ведь «Россия — это Россия». По его словам, у страны есть свое будущее, возможности и проблемы. При этом это очень хорошая страна, добавил зампред Совбеза. Медведев ранее назвал США «государством-изгоем». Он убежден, что американцы ведут захватнические войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Место РФ предназначено ей Богом. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, Господом Богом», — отметил он в своем telegram-канале. Медведев также считает, что РФ нельзя сравнивать с Кубой и КНДР, ведь «Россия — это Россия». По его словам, у страны есть свое будущее, возможности и проблемы. При этом это очень хорошая страна, добавил зампред Совбеза. Медведев ранее назвал США «государством-изгоем». Он убежден, что американцы ведут захватнические войны.