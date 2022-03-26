Медведев назвал США «страной-изгоем»

Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, но ею являются США, уверен Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хоть власти США и называют Россию «страной-разбойником», Америка сама таковой и является. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как „государство-изгой“. Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как „разбойник“. Так вот, таким „rogue nation“ являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

По его мнению, Запад не сможет «спеленать» Россию, как когда-то Корейскую Народно-Демократическую Республику или Кубу, и удерживать в таком состоянии. Кроме того, он считает, что высказываться против страны в период проведения спецоперации — предательство.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против жителей Донбасса со стороны Киева были организованы карательные военные операции, и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — добавил глава государства.

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