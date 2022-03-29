За буквы Z, V и O на Украине хотят сажать на пять лет

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Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете символов Z, V и O для выражения поддержки России. За публичное использование, изготовление и распространение этих букв в «пророссийском» качестве хотят лишать свободы на срок до пяти лет.

«Запретить любое использование и пропаганду этой символики», — объясняется суть законопроекта в telegram-канале украинского парламента. В качестве наказания законопроект предлагает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок (в том числе с конфискацией имущества).

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки РФ. Он призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование этой буквы, которая в России стала неофициальным символом поддержки операции.

Спецоперация на территории Украины проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщили 29 марта в Минобороны РФ, российские войска выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

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В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете символов Z, V и O для выражения поддержки России. За публичное использование, изготовление и распространение этих букв в «пророссийском» качестве хотят лишать свободы на срок до пяти лет. «Запретить любое использование и пропаганду этой символики», — объясняется суть законопроекта в telegram-канале украинского парламента. В качестве наказания законопроект предлагает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок (в том числе с конфискацией имущества). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки РФ. Он призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование этой буквы, которая в России стала неофициальным символом поддержки операции. Спецоперация на территории Украины проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщили 29 марта в Минобороны РФ, российские войска выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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