За буквы Z, V и O на Украине хотят сажать на пять лет

29 марта 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете символов Z, V и O для выражения поддержки России. За публичное использование, изготовление и распространение этих букв в «пророссийском» качестве хотят лишать свободы на срок до пяти лет. «Запретить любое использование и пропаганду этой символики», — объясняется суть законопроекта в telegram-канале украинского парламента. В качестве наказания законопроект предлагает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок (в том числе с конфискацией имущества). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки РФ. Он призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование этой буквы, которая в России стала неофициальным символом поддержки операции. Спецоперация на территории Украины проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщили 29 марта в Минобороны РФ, российские войска выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете символов Z, V и O для выражения поддержки России. За публичное использование, изготовление и распространение этих букв в «пророссийском» качестве хотят лишать свободы на срок до пяти лет. «Запретить любое использование и пропаганду этой символики», — объясняется суть законопроекта в telegram-канале украинского парламента. В качестве наказания законопроект предлагает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок (в том числе с конфискацией имущества). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки РФ. Он призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование этой буквы, которая в России стала неофициальным символом поддержки операции. Спецоперация на территории Украины проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов поражаются высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщили 29 марта в Минобороны РФ, российские войска выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.