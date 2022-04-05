Депутат из ХМАО оказался на самолете, который грозили взорвать

05 апреля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

4 апреля пассажирам авиарейса Тюмень — Москва сообщили о возможном минировании самолета Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков находился на борту самолета авиакомпании «Россия», который неизвестные грозили взорвать во время полета. Информация об этом указана на официальном сайте партии ЛДПР. Инцидент произошел 4 апреля на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Тюмень — Москва. «Находясь в одной из рабочих поездок, я в штатном режиме следовал самолетом из Тюмени в Москву. В воздухе пассажирам сообщили о минировании самолета. Хочу отметить, что наши граждане владеют особой силой и самообладанием, все соблюдали спокойствие. В сегодняшних реалиях — это самое верное решение, не поддаваться всеобщей панике, рассуждать взвешенно, холодным умом даже в самых экстремальных ситуациях», — приводит слова Маркова официальный сайт либерал-демократической партии России. Он добавил, что речь идет о рейсе Тюмень — Москва. «Неизвестные сообщили, что самолет якобы заминирован. Лететь до столицы оставалось около часа, экипаж авиалайнера принял решение провести проверку борта после приземления», — сообщает официальный сайт ЛДПР. Как ранее указывало агентство, 4 апреля самолет, следовавший по маршруту Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги. Спустя некоторое время, борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. В адрес авиакомпании «Аэрофлот» был направлен письменный запрос. На момент написания заметки ответ на него не поступил. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков находился на борту самолета авиакомпании «Россия», который неизвестные грозили взорвать во время полета. Информация об этом указана на официальном сайте партии ЛДПР. Инцидент произошел 4 апреля на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Тюмень — Москва. «Находясь в одной из рабочих поездок, я в штатном режиме следовал самолетом из Тюмени в Москву. В воздухе пассажирам сообщили о минировании самолета. Хочу отметить, что наши граждане владеют особой силой и самообладанием, все соблюдали спокойствие. В сегодняшних реалиях — это самое верное решение, не поддаваться всеобщей панике, рассуждать взвешенно, холодным умом даже в самых экстремальных ситуациях», — приводит слова Маркова официальный сайт либерал-демократической партии России. Он добавил, что речь идет о рейсе Тюмень — Москва. «Неизвестные сообщили, что самолет якобы заминирован. Лететь до столицы оставалось около часа, экипаж авиалайнера принял решение провести проверку борта после приземления», — сообщает официальный сайт ЛДПР. Как ранее указывало агентство, 4 апреля самолет, следовавший по маршруту Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги. Спустя некоторое время, борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. В адрес авиакомпании «Аэрофлот» был направлен письменный запрос. На момент написания заметки ответ на него не поступил.