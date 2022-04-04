СМИ: самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги

Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия»Фото: Владимир Жабриков
Самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» (входит в КГ «Аэрофлот»).
«Пассажирский Superjet Тюмень — Москва подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. При этом он не меняет высоту и курс. Известно, что сейчас воздушное судно пролетает над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево ему осталось лететь менее часа», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.
URA.RU направило запрос в «Аэрофлот». Ответ на него ожидается.
Обновлено в 17:11. По информации аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве
Самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» (входит в КГ «Аэрофлот»). «Пассажирский Superjet Тюмень — Москва подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. При этом он не меняет высоту и курс. Известно, что сейчас воздушное судно пролетает над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево ему осталось лететь менее часа», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU направило запрос в «Аэрофлот». Ответ на него ожидается. Обновлено в 17:11. По информации аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве