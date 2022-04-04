СМИ: самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги

04 апреля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» Фото: Владимир Жабриков Самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» (входит в КГ «Аэрофлот»). «Пассажирский Superjet Тюмень — Москва подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. При этом он не меняет высоту и курс. Известно, что сейчас воздушное судно пролетает над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево ему осталось лететь менее часа», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU направило запрос в «Аэрофлот». Ответ на него ожидается. Обновлено в 17:11. По информации аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» (входит в КГ «Аэрофлот»). «Пассажирский Superjet Тюмень — Москва подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. При этом он не меняет высоту и курс. Известно, что сейчас воздушное судно пролетает над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево ему осталось лететь менее часа», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU направило запрос в «Аэрофлот». Ответ на него ожидается. Обновлено в 17:11. По информации аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве