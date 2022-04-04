СМИ: самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги

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Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» Фото:

Самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» (входит в КГ «Аэрофлот»).

«Пассажирский Superjet Тюмень — Москва подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. При этом он не меняет высоту и курс. Известно, что сейчас воздушное судно пролетает над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево ему осталось лететь менее часа», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

URA.RU направило запрос в «Аэрофлот». Ответ на него ожидается.

Обновлено в 17:11. По информации аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве

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Самолет, следующий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Кировской областью. Судя по расписанию тюменского аэропорта Рощино речь идет о рейсе авиакомпании «Россия» (входит в КГ «Аэрофлот»). «Пассажирский Superjet Тюмень — Москва подал общий сигнал тревоги над Кировской областью. При этом он не меняет высоту и курс. Известно, что сейчас воздушное судно пролетает над Костромской областью. До аэропорта Шереметьево ему осталось лететь менее часа», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU направило запрос в «Аэрофлот». Ответ на него ожидается. Обновлено в 17:11. По информации аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в Москве
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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